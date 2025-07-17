Кіт Келлог завершив візит до Києва — Єрмак розповів про підсумки зустрічі

Андрій Єрмак і Кіт Келлог. / © Telegram / Андрій Єрмак

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Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про завершення візиту до Києва генерала Кіта Келлога — спеціального представника президента США Дональда Трампа.

За словами Єрмака, під час переговорів сторони системно обговорили спільні оборонні проєкти, зміцнення тиску на Росію та подальші кроки досягнення миру через силу.

“Ми багато важливих речей обговорили та опрацювали, дуже системно, конструктивно і далі будемо рухатися до зміцнення обороноздатності, спільних проєктів та посилення тиску на Путіна заради миру і справедливості”, — написав Єрмак.

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Він подякував генералу Келлогу за підтримку України й наголосив, що лідери обох країн мають спільне бачення — мир через силу.

За даними джерел РБК-Україна, Кіт Келлог залишив територію України вчора, завершивши дводенний візит до Києва.

Нагадаємо, протягом двох ночей після прибуття американського генерала Кіта Келлога не було жодних масованих обстрілів.