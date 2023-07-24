Китай 2023-го надіслав Росії безпілотників на понад $100 млн – Politico

Китай продовжує постачати Росії нелетальне озброєння для війни проти України. Лише за 2023 рік Росія імпортувала китайських безпілотників на суму понад $100 мільйонів. Це у 30 разів більше, ніж імпортувала Україна.

Про це пише Politico.

Китайський експорт кераміки, компонента, який використовується в бронежилетах, зріс на 69% до Росії до понад $225 млн, тоді як впав на 61% для України – до 5 млн.

Згідно з митними документами, отриманими Politico, російські покупці задекларували замовлення на сотні тисяч бронежилетів і шоломів виробництва Shanghai H Win. Щоправда, представники компанії не змогли пояснити журналістам, як сталося, що їхні товари опинилися у росіян.

"Китай, попри заклики до миру, наближається до червоної лінії, постачаючи Росії достатньо нелетального, але корисного у військовому відношенні обладнання, щоб мати матеріальний вплив на війну президента Володимира Путіна проти України. Захисного спорядження було б достатньо, щоб спорядити багатьох чоловіків, мобілізованих Росією після вторгнення. Крім того, є безпілотники, які можна використовувати для наведення артилерійського вогню або скидання гранат, і теплові оптичні приціли", - пише видання.

Покупцями дронів DJI є фірми під назвою "Гіганщина" і "Воздух". Інша - "Небесная механика", яка до війни була офіційним дистриб'ютором китайської компанії в Росії.

Представник DJI заявив, що компанія та її дочірні компанії добровільно припинили всі поставки та операції в Росії та Україні 26 квітня 2022 року.

DJI заявила, що також розірвала відносини з "Небесною механікою", хоча російська компанія подала додаткові декларації про постачання дронів китайській компанії 15 вересня і 27 березня цього року.

Пошук в ImportGenius показує, що китайська компанія Iflight продовжує постачати дрони DJI в "Небесну механіку" через Гонконг через місцеву компанію Lotos. Остання партія була доставлена 10 жовтня минулого року. Країна походження поставок – Росія.



"Очевидним є те, що Китай, незважаючи на всі свої заяви про те, що він є нейтральним гравцем, насправді підтримує позиції Росії у цій війні", – сказала Хелена Легарда, провідна аналітикиня, яка спеціалізується на китайській обороні та зовнішній політиці.

Більшість російських компаній, які були у списку імпортерів китайської продукції (Silva, Rika, Legittelekom, Pozitron) заперечили купівлю товарів для потреб армії РФ.

"Російські компанії мають вагомі підстави побоюватися західних санкцій, якщо вони причетні до торгівлі, яка підтримує військові зусилля Кремля. Після того, як у березні Politico повідомило, що компанія під назвою Tekhkrim імпортує китайську штурмову зброю та декларує її як "мисливські рушниці", США наклали санкції на компанію", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін пояснив вихід із "зернової угоди" тим, що вона начебто не виправдала гуманітарного призначення щодо зниження ризиків голоду в найбідніших країнах Африки, Азії і Латинської Америки.

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