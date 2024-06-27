Китай фактично став на бік Росії у війні проти України - посол США в КНР

Дипломат наголосив, що, попри заяви про нейтралітет, Китай надає Москві технології та підтримує міцні торговельні зв'язки.
Китайська Народна Республіка не є нейтральною стороною у російсько-української війні, а стоїть на боці російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявив посол Сполучених Штатів у КНР Ніколас Бернс, пише Sky News.
Дипломат зазначив, що, попри заяви щодо нейтралітету, Китай надає Москві технології та підтримує міцні торговельні зв'язки з Росією впродовж усього конфлікту.
З його слів, повномасштабне російське вторгнення, яке триває вже третій рік, стало "екзистенційною кризою" в Європі.
"Ми вважаємо великою помилкою дозволяти китайським компаніям тисячами відправляти стільки компонентів, технологічних складових, мікропроцесорів та нітроцелюлози до Росії для посилення і зміцнення оборонної промислової бази Російської Федерації для цієї жорстокої війни. Китай не є нейтральним, але фактично став на бік Росії у цій війні", - сказав Бернс.
Нагадаємо, Китай закликав "сторони конфлікту" у російсько-українській війні піти на поступки та розпочати мирні перемовини між собою.
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