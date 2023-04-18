Китай готовий співпрацювати з РФ та має "послідовну позицію" щодо України

Водночас він продовжуватиме працювати з міжнародним товариством для пошуку політичного врегулювання «кризи в Україні».

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь, - пише Укрінформ.

Щодо китайсько-російські відносини речник зауважив, що Китай і Оосія «віддані принципам відсутності альянсу, конфронтації та націлювання на будь-яку третю сторону і розвивають новий тип відносин між великими країнами на основі взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці».

«Китай готовий співпрацювати з Росією і просувати наше всеосяжне стратегічне партнерство координації для нової ери», - зауважив Ван.

Щодо України він підкреслив «послідовну і чітку позицію Китаю»: «Ми твердо віддані сприянню мирним переговорам і продовжуватимемо працювати з міжнародним товариством, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні «кризи в Україні».

Нагадаємо, що раніше у Китаї заявили, що не будуть продавати зброю жодній зі сторін війни - ні агресорці Росії, ні Україні. Мовляв, КНР буде регулювати експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення "відповідно до законів і правил".

Але The Washington Post писав, що в опублікованих у Мережі секретних документах нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну допомогу Росії.

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