Китай готовий співпрацювати з РФ задля сприяння переговорів міх Ізраїлем і ХАМАС

Китай заявив, що готовий підтримувати зв’язок з країною-агресоркою Росією, щоб "зіграти позитивну роль" у сприянні мирним переговорам між Ізраїлем та ХАМАС.

Про це заявив спеціальний посланник Китаю з питань Близького Сходу Чжай Цзюнь, повідомляє CNN.

З його слів, і Пекін, і Москва "поділяють однакову позицію щодо питання Палестини". Причиною конфлікту політик називає те, що "законні національні права палестинського народу не були гарантовані".

Чжай Цзюнь каже, що КНР занепокоєна через "глибоке погіршення гуманітарної ситуації, спричиненої конфліктом". Саме тому, наголошує він, Пекін закликав "всіх зацікавлених сторін залишатися спокійними та бути обережними".

Своєю чергою, спецпредставник РФ з питань Близького Сходу Михайло Богданов підтвердив намір його країни співпрацювати з Китаєм для "якнайшвидшого припинення вогню" між палестинцями та ізраїльтянами та "створення умов для швидкого повернення на правильний шлях у палестинському питанні".

Як повідомлялося, Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом РФ запропонував "старому другу" Путіну будувати "новий світовий лад". Китайський лідер у своєму виступі не згадав про війну в Україні чи напад ХАМАС на Ізраїль, але натякнув на “зміни в глобальному лідерстві”.

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