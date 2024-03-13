Китай хоче співпрацювати з Францією щодо війни в Україні

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей заявив, що Пекін буде співпрацювати з Парижем щодо війни Росії в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Китаю.

Зазначається, що китайський дипломат обговорив "українську кризу"(так Пекін називає війну в Україні) з французькими колегами під час зустрічі 11 березня. Лі Хуей зустрівся з заступником керівника департаменту з питань політики та безпеки МЗС Франції Джонатаном Лакотом.

Спецпредставник Китаю заявив, що "зараз найневідкладніше - охолодити ситуацію та знайти вихід для припинення вогню та якнайшвидшого завершення війни".

"Китай готовий і надалі підтримувати тісні контакти з Францією щодо кризи в Україні", - йдеться у повідомленні МЗС.

Своєю чергою, представник МЗС Франції наголосив, що війна в Україні вплинула на європейську безпеку та міжнародний порядок. Крім того, з його слів, Париж готовий продовжувати спілкуватися з Китаєм з цього питання на всіх рівнях.

Як повідомлялося, раніше Китай оголосив про зміцнення дружби з Росією. Голова МЗС КНР Ван Ї каже, що Пекін готовий працювати над створенням нових рушійних сил співпраці з Москвою.

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