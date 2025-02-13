Китай хоче влаштувати зустріч Трампа і Путіна, однак є нюанс — WSJ

Китайські дипломати через посередників запропонували команді президента США Дональда Трампа організувати саміт між американським та російським лідерами, а також надіслати китайських миротворців до України після можливого перемир'я.

Про це пише The Wall Street Journal.

За інформацією журналістів, пропозиція Китаю передбачає проведення американо-російського саміту без участі президента України Володимира Зеленського. Білий дім уже відхилив цю ініціативу, назвавши її "нежиттєздатною".

"Китайська пропозиція не передбачає жодних зобов'язань Пекіна скоротити економічну підтримку Москви. Від початку повномасштабного вторгнення Китай став важливим економічним партнером Росії в умовах західних санкцій. Лише минулого місяця лідер КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Путіним, під час якої обидва пообіцяли поглиблювати двосторонні відносини", - нагадує видання.

Експерти вважають, що ініціатива Пекіна пов'язана з бажанням Сі Цзіньпіна запобігти можливим економічним санкціям з боку адміністрації Трампа. Наразі США вже запровадили додаткове 10-відсоткове мито на китайські товари через роль Китаю в кризі з фентанілом. Трамп погрожує підняти мита до 60%.

Нагадаємо, 12 лютого Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. У Кремлі вже підтвердили це. Президент США після цього зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Після інавгурації сторони почали, як висловився Трамп, "серйозні переговори".

Днями глава Білого дому повідомив в інтерв'ю виданню The New York Post, що вже спілкувався з Путіним телефоном, але не сказав, як часто він це робив. Про деталі контактів президент говорити відмовився.

Очікується, що невдовзі може відбутися й особиста зустріч Трампа з Путіним. У ЗМІ звучать припущення, що така зустріч можлива до кінця лютого або в березні.

"Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну", - заявив Трамп.

Трамп також анонсував зустріч із Володимиром Зеленським, з яким уже спілкувався телефоном після своєї перемоги на виборах у листопаді. Сам Зеленський планує зустрітися з віцепрезидентом США Джеймсом Венсом на полях Мюнхенської конференції з безпеки, що відкривається в п'ятницю, 14 лютого. Також у Мюнхені чекають на спецпосланця Келлога, який, як він сам пояснив, після повернення до Вашингтону представить Трампу варіанти закінчення війни РФ проти України. Деталі плану невідомі, Келлог сказав, що їх оголосить сам Трамп.

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