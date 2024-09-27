Китай і Бразилія заявили про створення платформи для "врегулювання українського питання": деталі

Китай, Бразилії та інші країни-однодумці Глобального Півдня мають намір створити платформу "Друзі миру" для вирішення "української кризи" - війни.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї, повідомили в прес-службі МЗС Китаю.

Китайський дипломат в кулуарах ООН провів зустріч із головним спеціальним радником президента Бразилії Селсо Аморімом. Ван Ї заявив, що Китай, Пакистан та інші країни-однодумці Глобального півдня створять платформу Друзі миру. Мовляв, саме це стане спробою Китаю, Бразилії та інших країн "домогтися миру".

З його слів, "Друзі миру" має стати відкритою платформою, яка "не прагне до конкуренції та конфронтації, а веде інклюзивний діалог".

"Друзі миру" були створені в ім'я миру і мають бути привітані міжнародною спільнотою. "Друзі миру" прагнуть висловити об'єктивний і раціональний голос і відіграють конструктивну роль у політичному врегулюванні українського питання", - заявляють у китайському МЗС.

Своєю чергою, головний спеціальний радник президента Бразилії наголосив на великому значенні Консенсусу з шести пунктів", досягнутого Бразилією та Китаєм "щодо української кризи". За його словами, країни будуть надалі працювати разом, щоб як "Друзі миру" досягати "загального консенсусу і сприяти охолодженню ситуації".

Нагадаємо, раніше Китай заявив про "об'єктивну і справедливу позицію" щодо війни в Україні. Пекін наголошує, що звинувачення на адресу країни в підтримці російського вторгнення в Україну не мають підстав.

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