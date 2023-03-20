"Китай і РФ дотримуються концепції вічної дружби" — заявив Сі Цзіньпін напередодні свого візиту до Росії

Цьогорічний візит до Росії Сі Цзіньпіна спрямований на "зміцнення дружби та миру", він готовий разом з Путіним намітити нові плани для розвитку російсько-китайських відносин.

Про це написав Сі Цзіньпін у статті для "Російської газети" напередодні свого візиту до РФ.

Зібрали для вас головні тези китайського лідера про відносини Китаю та Росії.

Китай та Росія – найбільші сусіди, стратегічні партнери всеосяжної взаємодії, провідні світові держави та постійні члени Ради Безпеки ООН. Обидві країни проводять незалежну та самостійну зовнішню політику, розглядають відносини між Китаєм та Росією як один із головних пріоритетів у дипломатії.

Китайсько-російські відносини розвиваються за чіткою історичною логікою та на потужному внутрішньому драйвері. Протягом 10 років двостороння співпраця динамічно розвивається по всіх азимутах і впевненими кроками входить у нову епоху.

Китай та Росія дотримуються концепції вічної дружби та взаємовигідного співробітництва. Двосторонні відносини ґрунтуються на принципах неприєднання, неконфронтації та неспрямованості проти третіх сторін. Дві країни твердо одна одну підтримують у дорозі шляхом розвитку відповідно до національних реалій, у здійсненні розвитку та відродження. Зрілі та стійкі двосторонні зв'язки постійно набирають нової сили і є еталоном міждержавних відносин нового типу, що характеризується взаємною повагою, мирним співіснуванням та взаємовигідним співробітництвом.

Напередодні 20-річчя Договору про добросусідство, дружбу та співробітництво між Китаєм та Росією ми з президентом В.В. Путіним ухвалили рішення продовжити та наповнити договір новим змістом з урахуванням нових реалій часу.

Сторони тісно взаємодіють на міжнародній арені та несуть велику відповідальність як великі держави.

Китай та Росія твердо відстоюють ооноцентричну міжнародну систему та світопорядок, заснований на міжнародному праві.

Сторони дієвими кроками втілюють справжню багатополярність, розвивають загальнолюдські цінності та виступають за формування міжнародних відносин нового типу та спільноти єдиної долі людства.

Майбутній мій візит до Росії націлений на зміцнення дружби, співробітництва та миру. Я готовий разом із президентом Володимиром Путіним намітити нові плани та заходи в ім'я відкриття нових перспектив китайсько-російських відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії.

Сторони повинні концентруватись на комплексному плануванні з прицілом на завдання національного розвитку, інноваційним підходом відкривати нові можливості та культивувати нові драйвери. Важливо зміцнювати взаємну довіру та розкривати потенціали з метою збереження сталої динаміки китайсько-російських відносин високому рівні.

Міжнародне товариство усвідомлює, що жодна країна у світі не перевершує всі інші. Немає універсальної моделі державного управління і немає світопорядку, де вирішальне слово належить окремій країні.

Ці риси Китаю сформовані на основі багаторічної практики та глибокого узагальнення міжнародного досвіду. Ми рішуче просуватимемо справу китайської модернізації, докладатимемо зусиль для здійснення високоякісного розвитку, неухильно розширювати зовнішню відкритість. Переконаний, що це надасть нові можливості всім країнам світу, зокрема Росії.

Рік починається з весни, а успіх – зі справи. Є повні підстави вважати, що Китай та Росія, як попутники у розвитку та відродженні, будуть робити більший внесок у справу прогресу людської цивілізації.

У цій статті Сі Цзіньпін озвучив свою думку і про війну в Україні. Мовляв, "Китай займає об'єктивну та неупереджену позицію".

Візит Сі Цзіньпіна до Росії

Ризик постачання Китаєм зброї Російської Федерації залишається досить високим. Таку думку висловив керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Володимир Копчак.

Також візит лідера Китаю до Росії продемонструє не союз із Росією, а протистояння США. Про це розповів політолог Володимир Фесенко.

Водночас є інформація, що глава КНР Сі Цзіньпін планує вперше з початку повномасштабної війни в Україні провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським після візиту до Москви та зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

Війна виходить у фазу кульмінації: Сі Цзіньпін їде до Путіна