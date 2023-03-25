Китай і Росія не створили потужні альянси, але їх не можна сприймати легковажно - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати й інші країни Заходу є набагато потужнішою силою, яка спирається на свої численні альянси.

Їх він порівняв з Китаєм, Росією та іншими країнами, що вважаються противниками вільного світу.

Про це він заявив у п’ятницю під час спільної з прем’єр-міністром Канади пресконференції в Оттаві, - пише Укрінформ.

«Ми значно розширили наші альянси. Я не бачив, щоби так само було з Китаєм, Росією чи будь-ким іншим у світі», - наголосив президент США.

Він додав, що Північноатлантичний альянс (НАТО) став сильнішим як ніколи. Продуктивними є також формати G7, QUAD, ASEAN, AUKUS, союз США з Японією й Південною Кореєю.

«Мені сказали мої помічники, що я зустрівся з 80% світових лідерів з моменту як став президентом. Ми є тими, хто розширює альянси, наші суперники - ні»,- зазначив Байден.

Очільник Білого дому водночас підкреслив, що не сприймає Китай або Росію легковажно, і вони досі обмірковують можливості передачі зброї. Однак, за його словами, Захід об’єднався значно в більших масштабах, ніж ці дві країни, і його реакція буде більш потужною.

Нагадаємо, що раніше нещодавній візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви є "тривожним меседжем", вважають у Пентагоні. На думку очільника Пентагону, якщо Китай надасть матеріальну підтримку російській стороні, то це вплине на продовження конфлікту та розширить його вплив не лише в масштабах регіону, але й в усьому світі.

Але президенту Росії Володимиру Путіну під час візиту до Москви лідера КНР Сі Цзіньпіна не вдалося забезпечити безмежне двостороннє партнерство із Китаєм, на яке він сподівався.

Також насамперед Китай дбатиме про власні інтереси і не надаватиме РФ військову допомогу. Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

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