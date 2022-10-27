США і Китай готові порозумітися: Байден і Цзіньпін зробили потужні заяви

Китай заявив, що "готовий працювати" зі США, щоб "знайти способи порозумітися на благо обох сторін".

Президент Китаю Сі Цзіньпін на заході Національного комітету з американо-китайських відносин заявив, що сучасний світ — неспокійний, але тісніше спілкування та співпраця між Китаєм і Сполученими Штатами, як великими країнами, допоможе забезпечити більшу стабільність і визначеність у світі, а також сприяти світовому миру та розвитку.

Про це повідомляє китайське держагентство Сіньхуа.

За словами Сі, Китай готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами, щоб "знайти правильний спосіб ладити один з одним у нову еру на основі взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці, що принесе користь не лише двом країнам, а й всьому світові".

Своєю чергою, президент США Джо Байден під час зустрічі з військовими радниками заявив, що Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном і що сам лідер Китаю Сі Цзіньпін знає про це.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін залишається лідером Китаю ще на п’ять років. Таке рішення затвердили 23 жовтня після ХХ зʼїзду Комуністичної партії, де внесли відповідні поправки до конституції.

Стосунки США та Китаю: останні новини

США відаграють важливу роль у напружених стосунках Китаю та Тайваню. 2022 року напруження між КНР і Тайванем знову загострилося. Причиною ескалації став візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до острова. Китай відреагував на такі плани американських конгресменів і лідерки Конгресу дуже гостро. Тому 28 липня між очільниками Китаю та США відбулася довга розмова, яка тривала понажд дві години. Китайський лідер Сі Цзіньпін висловився так: "Ті, хто грає з вогнем, загинуть від нього. Є надія, що США чітко це зрозуміють".

Своєю чергою, президент США Джо Байден заявив, що США захищатимуть острів Тайвань у разі китайського вторгнення. Тим часом у Тайвані попередили, що Китай вивчає досвід війни в Україні, розпочатої Росією, для розроблення власної стратегії "гібридної війни" проти Тайваню.

Начальник військово-морських операцій США, адмірал Майкл Гілдей, заявив, що Збройні сили США повинні бути готові відповісти на можливе вторгнення Китаю до Тайваню вже цього року.

Зрештою Ненсі Пелосі таки прилетіла до Тайваню, а ескалація конфлікту дещо затихла.

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