Китай імітує удари по "ключових цілях" Тайваню – у небі помітили 58 літаків

У Китаї тривають військові навчання навколо території Тайваню.

Збройні сили Китаю змоделювали точні удари по "ключових цілях" Тайваню під час другого дня військових навчань навколо острова. Міністерство оборони Тайваню заявило, що станом на полудень неділі, 9 квітня, вони помітили 58 китайських літаків.

Про це повідомляє Reuters.

Китай, який вважає Тайвань своєю територією, розпочав триденні військові навчання навколо острова в суботу, 8 квітня, наступного дня після того, як президентка Тайваню Цай Інвень повернулася з короткого візиту до США.

Китайське державне телебачення повідомило, що патрулювання та навчання бойової готовності навколо Тайваню тривають.

45 із виявлених літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки – неофіційного кордону між сторонами – та увійшли до південно-західної зони протиповітряної оборони Тайваню.

У Тайвані заявили, що стежать за літаками, суднами та ракетними системами наземного базування Китаю, щоб реагувати на ці дії.

Reuters, посилаючись на власні джерела, уточнює, що Китай проводив симуляцію повітряних і морських атак на "іноземні військові цілі" у водах біля південно-західного узбережжя Тайваню.

"Тайвань – не єдина їх ціль. Це дуже провокаційно", - заявило джерело видання.

Міністерство оборони Тайваню уточнило, що станом на полудень неділі, 9 квітня, вони помітили 58 китайських літаків, включаючи винищувачі Су-30 і бомбардувальники H6, а також дев’ять кораблів навколо Тайваню.

Нагадаємо, США можуть надати військову допомогу Тайваню у разі, якщо Китай розпочне вторгнення на острів, про це заявив голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен вважає, що Китай безперервно збільшує свій оборонний бюджет, що може свідчити про наміри здійснити військову операцію проти Тайваню.

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