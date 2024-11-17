Китай може дозволити Москві використати ядерну зброю: журналіст назвав умови

Російський диктатор Путін без вагань застосує ядерну зброю у війні проти України, якщо відносини між Сполученими Штатами та Китаєм значно погіршаться.

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

Він заявив, що одним з варіантів розвитку подій може бути значне погіршення відносин між США та Китаєм, що розвʼяже російському диктатору руки у питанні застосування ядерної зброї.

"Оскільки, якщо відбудеться погіршення двосторонніх відносин Вашингтона та Пекіна, то Сі Цзіньпін може показувати Трампу, що він тепер не хоче стримувати Путіна ні в чому, або ж хай президент США починає поводити себе більш обережно. Тобто, в Сі Цзіньпіна є ще такий козир тиску на Дональда Трампа, як ядерна бомба Путіна. Фактично, Сі Цзіньпін може це використати так, що Байден просив його стримувати Путіна, а Трамп не буде цього робити, тому США отримає те, що навіть не очікували. Сі Цзіньпін може піти на відвертий шантаж", - пояснив Портников.

Журналіст також пояснив, які питання можуть розглядатись на початку переговорів України та Росії. Він зазначив, що партнери повинні надавати Україні допомогу на тому ж рівні, на якому вона є зараз, це дозволить Києву вести переговори і тримати оборону.

"Що стосується переговорів, то на початку можуть домовитись про якісь гуманітарні питання. До прикладу, можуть домовитись не обстрілювати інфраструктуру один одного, чи гарантувати судноплавство, або ж дозволять РФ продавати нафту не по занижених цінах і т.д. Втім, в цей час військові дії будуть тривати. І кожна зі сторін може мати успіх, або відступати. Однак, слід зауважити, що рівень допомоги Україні повинен бути таким, щоб Київ міг вести ці переговори", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай відправив зброю до РФ для війни проти України, Євросоюз отримав "переконливі докази".

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні розробили план створення ядерної зброї на випадок припинення підтримки США.

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