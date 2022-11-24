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Китай на Радбезі ООН закликав Україну та Росію до переговорів

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Китай на Радбезі ООН закликав Україну та Росію до переговорів

Фото: Getty Images

Представник Китаю не засудив ракетний терор зі сторони Росії

Представник Китаю після чергового ракетного удару Росії по Україні, закликав сторони терміново сісти за стіл переговорів, щоб запобігти ескалації конфлікту та ядерній кризі.

Про це під час Радбезу ООН заявив заступник постійного представника КНР при цій організації Генг Шуанг, повідомляє Укрінформ.

Представник заявив, що лише переговори можуть зрушити ситуацію з місця. "Сторони повинні розпочати пряму взаємодію, повернутися до дипломатичних переговорів якомога скоріше", - сказав представник КНР.

Він додав, що міжнародна спільнота повинна сприяти початку діалогу, щоб запобігти ядерний кризі. "Ми вкотре закликаємо сторони проявляти стриманість, аби їхні дії не посилювали конфронтацію, а також щоб не допустити виходу цієї конфронтації з-під контролю", - вказав представник КНР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представниця США на Радбезі ООН заявила, що Росія йде на ескалацію конфлікту через поразки на полі бою.

Також ми інформували, що Франція та Нідерланди заявили, що російські ракетні атаки проти України не можуть лишатись безкарними.

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Дата публікації
Перегляди
142
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