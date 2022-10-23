Китай на Радбезі ООН заявив, що слід захистити цивільну інфраструктуру в Україні від обстрілів

Китай підкреслив необхідність захисту цивільного населення та об‘єктів інфраструктури в Україні, які зазнають постійних обстрілів.

Про це заявив під час засідання Ради Безпеки ООН заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан, - пише Укрінформ.

Китайський посадовець сказав, що «сторони мають сприяти евакуації населення й надавати йому гуманітарну допомогу».

А критично важлива інфраструктура, наприклад, атомні електростанції, енергетичні трубопроводи та мости, що має величезне значення для громадської безпеки та соціальної стабільності, не повинна ставати об'єктом воєнних атак.

Також Китай співпереживає українському народу, який постав перед труднощами.

З наближенням зими мільйони людей, особливо вразливі групи населення, такі як жінки та діти, потребують гуманітарної допомоги для підтримання своїх основних засобів для існування.

Китай закликає міжнародну спільноту продовжувати надавати допомогу Україні.

«Як відповідальна країна Китай відіграватиме конструктивну роль у сприянні мирним переговорам і робить значний внесок у пом'якшення гуманітарної кризи», - резюмував дипломат.

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Відносини Китаю та Росії

Китай ставиться до Росії, як до свого васала. Якщо в Росії почнуться процеси розпаду, Китай буде зацікавлений створити на її землях кілька маріонеткових держав, вважає колишній очільник МЗС України Павло Клімкін. Але наразі Пекін незацікавлений у поразці Москви у війні з Україною.

Додамо, хоч у США і не бачать ознак того, що Китай допомагає у війні Росії проти України, в Єврокомісії кажуть, що Пекін та ще Туреччина допомагають Москві обходити санкції.

Раніше постійний представник Китайської Народної Республіки при ООН Лю Цзеї закликав використати усі дипломатичні засоби для припинення будь-яких бойових дій на території України та сприяти мирним переговорам.

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