Китай не візьме участі у мирному саміті щодо України: Reuters назвав причини

Влада Китаю не буде присутня на саміті миру щодо України, що відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Мовляв, не було виконано необхідних для цього умов.

Про це повідомило Reuters з посиланням на чотири джерела.

"Китай підтвердив, що не братиме участь у мирній конференції щодо України, яка наступного місяця відбудеться у Швейцарії, повідомили чотири джерела, які мають безпосередню інформацію про це", - йдеться у публікації.

За інформацією агентство, відмова Пекіна бути присутніми на форумі пов'язана з відсутністю російської делегації на заході. Адже серед умов для участі Китаю було визнання форуму як Україною, так і Росією. Окрім того, КНР пропонувала проводити захід за рівноправної участі всіх сторін конфлікту - так китайська влада називає війну РФ в Україні.

"Цього тижня Китай поінформував дипломатів про те, що умови, яких не було виконано, включають те, що конференція повинна бути визнана як Росією, так і Україною, має бути рівноправна участь усіх сторін і повинно відбутись чесне обговорення всіх пропозицій", - повідомило джерело Reuters.

Нагадаємо, Китай висловився про шляхи виходу з війни в Україні. Зокрема, Пекін заявив, що адресує свої заклики до деескалації в "кризи" в Україні і Києву, і агресорці Москві.

Читайте також: