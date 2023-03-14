"Китай не зацікавлений у розгромі Росії на полі бою": аналітик пояснив причини

Китай пропонує своє посередництво, щоб сторони сіли за стіл переговорів.

Китаю не вигідна російська агресія проти України через те, що повномасштабна війна у підсумку нейтралізує РФ як глобального китайського партнера. У перспективі Пекіну доведеться самостійно протистояти Заходу.

Про це розповів аналітик Українського інституту майбутнього Ілія Куса в коментарі РБК-Україна.

За словами експерта, Китай поки що не підіграє відверто Росії, бо не готовий ризикнути ймовірним розривом економічних зв'язків із західними ринками. Втім, і за Україну Пекін не грає.

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"Його мета - не дати послабити Москву до критичного рівня, інакше він не зможе використовувати її як буфер і таран західної системи. А з іншого боку, Пекін не готовий впрягатися за Росію всіма силами, ризикуючи розірвати торговельно-економічні зв'язки із західними ринками, які є пріоритетнішими", - каже експерт.

Куса вважає, що Пекін не зацікавлений у повному розгромі Росії на полі бою. На думку експерта, це могло б призвести до зміни влади в Москві на прозахідну, або ж, імовірно, спровокувати внутрішню кризу із загрозою створення додаткових проблем на спільному кордоні.

"І своє посередництво (Китай - ред.) пропонує з цією метою - мовляв, давайте сідати за стіл переговорів та заморожувати конфлікт", - додав Куса.

Як заявляли раніше у США, одна з китайських компаній поставляла Росії деталі для іранської програми безпілотників.

У МЗС Китаю, кажучи про війну в Україні заявили, що "Пекін не створював кризу, він не є стороною кризи і не надавав зброї жодній із сторін".

Крім того повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь може відвідати столицю Росії Москву наступного тижня, де планує зустрітися з диктатором Володимиром Путіним.

А після цього Сі має намір провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, фінансовий експерт Сергій Фурса заявляв, що Пекіну вигідно якомога швидше закінчити війну, щоб Путін не довів Росію до катастрофи. За його словами, Росія після повномасштабного вторгнення до України перетворилася на сировинний придаток Китаю.

Доктор Міхал Богуш із Центру східних досліджень (OSW) вважає, що Китай розраховує та чекає на розвиток війни в Україні, перш ніж ухвалити рішення про військову підтримку РФ.

Своєю чергою, колишній працівник розвідки КДБ СРСР Олександр Зеленько висловлював думку, що війна РФ проти України – це нібито частина глобального плану Китаю. Він каже, що Пекін хотів використати війну РФ проти України на свою користь, виснаживши Захід, щоб потім захопити Тайвань.

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