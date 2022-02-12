Китай не зможе компенсувати Росії втрати від можливих санкцій – радник Байдена

Ці втрати можуть бути результатом санкцій та експортних обмежень із боку західних країн.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив про те, що Китай не зможе компенсувати Росії всі економічні втрати, які вона може зазнати у разі ескалації ситуації навколо України.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми не віримо, що Китай може компенсувати Росії економічні втрати, які будуть зазнані", — заявив Салліван під час пресбрифінга Білого дому.

Він пояснив, що ці втрати можуть бути результатом санкцій та експортних обмежень із боку західних країн.

Додамо, що Британія схвалила найжорсткіші санкції проти Росії. Вони будуть запроваджені у разі нападу РФ на Україну.

Тим часом у Сенаті США зайшло в глухий кут обговорення законопроєкту про санкції щодо Росії у разі її вторгнення в Україну. Законопроєкт завис через те, що в Сенаті не можуть домовитися про вторинні санкції щодо російських банків та "Північного потоку-2". Не виключено, що відповідний процес знову запустять.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що ЄС готує "значний і всеосяжний" пакет санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну — від закриття доступу до іноземного капіталу до введення контролю на експорт особливо важливих товарів.

Велика Британія ухвалила закон про посилення санкцій проти Росії | Новини світу