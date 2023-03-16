Китай підтримує Росію і хоче зробити цю війну ще кривавішою - президент Литви

Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що Китай підтримує Росію у війні проти України та хоче зробити це протистояння "ще кривавішим".

Про це він сказав у інтерв'ю Euronews.

"На жаль, я бачу мету Китаю в продовженні цієї війни, в тому, щоб зробити цю війну ще кривавішою і в такій ситуації, Китай у прихованій або відкритій формі підтримує Росію", - вважає Науседа.

Президент Литви наголосив, що він не бачить Китай, як посередника у перемовинах Росії та України, оскільки ця держава ще не визначилась зі своєю роллю та тим, чого хоче.

Нагадаємо, раніше Китай запропонував свій "мирний план" щодо завершення війни Росії проти України. Проте у США та ЄС скептично поставились до цього, зауваживши, що це більше вигідно агресору Росії.

Також Сі Цзіньпінь може відвідати столицю Росії Москву наступного тижня, де планує зустрітися з диктатором Володимиром Путіним. Деякі ЗМІ також пишуть, що китайський лідер має намір поспілкуватись із Володимиром Зеленським.

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