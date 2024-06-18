Китай підживлює війну: у Пекіні гнівно відреагували на звинувачення Столтенберга

Китай порадив НАТО "не підливати олії у вогонь" щодо російсько-української війни та "політично посприяти завершенню конфлікту".

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, повідомляє LIGA.net.

Обурення Пекіна викликала заява генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Пекін підживлює війну та "лише грає у нейтральну сторону". За його словами, "Китай розпалює найбільший збройний конфлікт у Європі від часів Другої світової війни, водночас бажаючи підтримувати добрі відносини із Заходом".

Своєю чергою, Лінь відкинув критику Столтенберга та порадив Північноатлантичному альянсу "утриматися від звинувачень інших, не підливати масла у вогонь та політично посприяти завершенню війни".

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай допомагає Кремлеві у війні проти України. Зокрема, йдеться про допомогу з електронним обладнанням.

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