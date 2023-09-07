Китай пом’якшив свою позицію щодо України напередодні саміту G-20 – Bloomberg

Раніше Китай займав "нейтральну" позицію, яка була вигідна Росії.

Китайська Народна Республіка відстоює більш м'який підхід до України, порівняно з минулим роком.

Про це пише видання The Guardian з посиланням на французького чиновника.

Як зазначають журналісти, раніше Китай дотримувався "нейтральної" позиції щодо Києва, що фактично було вигідно Кремлю. Водночас країни Заходу, зокрема Франція, закликали Пекін чинити тиск на РФ, щоб домогтися закінчення війни.

Французький чиновник на умовах анонімності розповів журналістам деякі деталі переговорів щодо підсумкового комюніке саміту "Великої двадцятки". За його словами, чиновники з Китаю пом'якшили позицію щодо України, порівняно з минулим роком.

Джерело стверджує, що всі держави G-20 узгодили загальні формулювання про російсько-українську війну, однак, за його словами, з РФ все одно потрібно знайти компроміс.

Журналісти також вказали на те, що цього року саміт G-20 відбудеться в Індії, яка так і не засудила російську агресію проти України. Минулого року більшість лідерів "Великої двадцятки" засудили війну в Україні у спільному комюніке.

31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що саміт G20 в Індії, який запланований на цей тиждень, скоріш за все, відбудеться без участі китайського президента Сі Цзіньпіна.

Відсутність Сі на саміті G20 відбувається на тлі напруженості у відносинах між Китаєм і Індією, що приймає саміт, відзначає CNN. Зокрема, йдеться про напруженість через спірний кордон і зростання зв'язків Нью-Делі зі Сполученими Штатами.

Президент США Джо Байден заявив, що його розчарували повідомлення про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, не візьме участь у саміті G20 в Індії.

Що відомо про саміт G20 в Індії

Саміт G20 відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня. У списку запрошених серед постійних членів "Великої двадцятки" є також і Росія.

У посольстві Сполучених Штатів, коментуючи Суспільному присутність РФ серед учасників зустрічі держав G20, наголосили, що ніхто не повинен давати Путіну платформи для просування війни.

У списку запрошених на саміт "Великої двадцятки" України немає.

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