Китай посилив співпрацю з агресоркою Росією: що відомо

Китай та агресорка Російська Федерація посилили економічне партнерство. Зокрема, Пекін забезпечує Москву технологіями та обладнанням, які набувають дедалі більшого значення для російської війни в Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на звіт Офісу директора Національної розвідки США.

Зазначається, що цей звіт не є секретним. Втім, він включає оцінку розвідувального співтовариства США про те, що Китай "став дедалі важливішою опорою для Росії у її військових зусиллях".

"Китай став ще важливішим економічним партнером РФ після її повномасштабного вторгнення в Україну. Пекін використовує різноманітні механізми економічної підтримки Росії, які пом'якшують як вплив західних санкцій, так і заходи експортного контролю", йдеться в повідомленні.

У матеріалі повідомляється, що станом на березень КНР "поставила до Росії безпілотники та їх частини на суму понад 12 мільйонів доларів", посилаючись на "сторонній аналіз" даних російської митниці.

У звіті наголошують, що китайські державні оборонні компанії також постачали російським державним оборонним компаніям, які потрапили під санкції, інші технології подвійного призначення, "які російські військові використовують для продовження війни в Україні". Зокрема, йдеться про "навігаційне обладнання, технології постановки перешкод та частини винищувачів".

Експорт напівпровідників з Китаю до Росії також значно зріс від 2021 року. Відомо, що "напівпровідники на сотні мільйонів доларів, виготовлені в США або американські бренди, надходять до Росії", незважаючи на жорсткі західні санкції та експортний контроль.

У звіті говориться, що китайські фірми, "ймовірно", допомагають РФ уникнути цих санкцій, хоча "важко визначити ступінь" цієї допомоги. Також зазначається, що що розвідувальне співтовариство не може бути впевненим, чи Пекін навмисно перешкоджає можливості США проводити перевірки експортного контролю за допомогою інтерв’ю та розслідувань у Китаї.

Слід зауважити, що адміністрація американського президента Джо Байдена неодноразово висловлювала занепокоєння Китаю щодо наявних у неї доказів того, що китайські компанії продавали Росії нелетальне обладнання для використання в Україні, але офіційні особи США кажуть, що поки що не бачать жодних ознак того, що Китай це зробив. надавав зброю чи військову допомогу Росії.

Своєю чергою, Китай звинувачення у військовій підтримці Росії відкидає. Днями офіційний представник МЗС КНР Мао Нін заявила, що Пекін не постачає зброю сторонам конфлікту. Пекін заявив про нейтралітет щодо війни в Україні та закликав до миру в "конфлікті" - так в КНР називають повномасштабне вторгнення РФ до України.

Нагадаємо, раніше очільник MI6 Річард Мур заявляв про "абсолютну причетність" Китаю до війни РФ. За його словами, причетність Пекіна проявляється в дипломатичній підтримці Кремля, а також перекладанні провини за початок війни на НАТО.

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