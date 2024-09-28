Китай постачав Росії зброю для війни проти України: Захід отримав докази

Йдеться про відправлення до РФ спеціально розроблених військових безпілотників.
На Заході вважають, що отримали докази таємного постачання зброї до Росії з Китаю. Такі дії КНР можуть означати ескалацію залученості Пекіна до війни в Україні.
Про це з посиланням на джерело - "західного посадовця"- повідомляють The Times і Reuters.
За словами джерела, Захід має докази участі неназваної китайської компанії в постачання до Російської Федерації "низки спеціальних військових безпілотників", які застосовувались під час війни в Україні. Співрозмовник видання відмовився називати назву компанії. Втім, з його слів, угода про постачання Росії дронів була виконана ще 2023-го.
"Хоча китайський уряд, можливо, не визнає цього, він намагатиметься тримати свою все більшу підтримку (Росії - Ред.) в таємниці", – додав посадовець.
Окрім того, цей самий посадовець підтвердив повідомлення агентства Reuters про те, що РФ розробила в КНР програму озброєнь для розробки і виробництва ударних безпілотників дальнього радіусу дії. Їх також використовують у війні проти України. За інформацією двох джерел Reuters у європейській розвідці, Росія виготовила понад 2500 дронів "Гарпія-А1" від липня 2023-го до липня 2024-го.
Представник НАТО в коментарі The Times зазначив, що нова інформація про участь Китаю у військовій підтримці Росії "викликає глибоке занепокоєння". Своєю чергою, члени Альянсу "проводять консультації з цього питання".
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай, КНДР та Іран допомагають Росії вести війну проти України, тому потрібно це зупинити, щоб припинити російську агресію.