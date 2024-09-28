Китай постачав Росії зброю для війни проти України: Захід отримав докази

На Заході вважають, що отримали докази таємного постачання зброї до Росії з Китаю. Такі дії КНР можуть означати ескалацію залученості Пекіна до війни в Україні.

Про це з посиланням на джерело - "західного посадовця"- повідомляють The Times і Reuters.

За словами джерела, Захід має докази участі неназваної китайської компанії в постачання до Російської Федерації "низки спеціальних військових безпілотників", які застосовувались під час війни в Україні. Співрозмовник видання відмовився називати назву компанії. Втім, з його слів, угода про постачання Росії дронів була виконана ще 2023-го.

"Хоча китайський уряд, можливо, не визнає цього, він намагатиметься тримати свою все більшу підтримку (Росії - Ред.) в таємниці", – додав посадовець.

Окрім того, цей самий посадовець підтвердив повідомлення агентства Reuters про те, що РФ розробила в КНР програму озброєнь для розробки і виробництва ударних безпілотників дальнього радіусу дії. Їх також використовують у війні проти України. За інформацією двох джерел Reuters у європейській розвідці, Росія виготовила понад 2500 дронів "Гарпія-А1" від липня 2023-го до липня 2024-го.

Представник НАТО в коментарі The Times зазначив, що нова інформація про участь Китаю у військовій підтримці Росії "викликає глибоке занепокоєння". Своєю чергою, члени Альянсу "проводять консультації з цього питання".

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай, КНДР та Іран допомагають Росії вести війну проти України, тому потрібно це зупинити, щоб припинити російську агресію.

Україна запровадила нові санкції проти Росії, Ірану та Китаю

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