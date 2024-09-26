Китай просуває свій "мирний план" за лаштунками ООН: чому його остерігаються в Києві

Китай прагне заручитися міжнародною підтримкою для мирної угоди в Україні на умовах, вигідних Росії.

Згідно з документом, отриманим Politico, Пекін виступив на Генеральній Асамблеї ООН з пропозицією, яка передбачає замороження бойових ліній та пошук підтримки серед країн Латинської Америки, Азії та Африки.

США виступають проти угоди, і українські чиновники стривожені цим настільки, що вони поширили документ серед дипломатів, які зібралися в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН.

У документі, підготовленому українським урядом напередодні зустрічей високого рівня в ООН цього тижня, не йдеться про те, наскільки Київ обізнаний зі стратегією Китаю. Цього тижня Україна також працює на кількох фронтах, щоб переконати союзників не підтримувати план Китаю.

План Пекіна в Нью-Йорку передбачає заручитися підтримкою близько двох десятків країн, "щоб сформувати якусь "основну" групу, яка в майбутньому може швидко розширитися за рахунок інших країн Африки, Латинської Америки та Азії".

Китай прагне, щоб вони підтримали його план ініціювання мирних переговорів між Росією і Україною, заснований на спільній китайсько-бразильській пропозиції з шести пунктів, оприлюдненій у травні. У цьому документі міститься заклик "не розширювати поле бою, не допускати ескалації бойових дій і не вдаватися до провокацій з будь-якого боку". Це дозволило б Росії продовжувати бойові дії з нинішньою інтенсивністю, а також окупацію української території. Пропозиція з шести пунктів ґрунтується на "міжнародній мирній конференції... визнаній як Росією, так і Україною".

Посольство Китаю у Вашингтоні відмовилося коментувати, чи працює воно над згуртуванням таких прихильників на Генеральній Асамблеї ООН, але повторило своє прагнення до дипломатичного вирішення війни. "Китай ... підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи", - заявив речник посольства Лю Пенгю.

Державний департамент США також відмовився коментувати дипломатичні зусилля Пекіна в ООН, але висловив занепокоєння з приводу китайсько-бразильської пропозиції щодо мирних переговорів, яка є центральним елементом цих зусиль. Ця пропозиція "ігнорує триваючу агресію Росії і нехтує захистом суверенітету України", - заявив анонімний представник Держдепартаменту.

Американські посадовці продовжують наголошувати, що будь-який мирний процес в Україні потребує повної підтримки Києва. "Справедливий і міцний мир вимагає повної участі і згоди України... і щоб Росія заплатила за виправлення завданої нею шкоди", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому Україні у вівторок. Чиновники ЄС висловили подібні настрої.

Але Україна явно стурбована тим, що план Китаю набирає обертів. Президент України Володимир Зеленський використав своє звернення до Генеральної Асамблеї ООН у середу, щоб розкритикувати китайсько-бразильський мирний план як "колоніальний". Українські дипломати також закликають американських законодавців офіційно відхилити план Китаю.

Якщо Китай зможе заручитися підтримкою великої групи країн, це може дозволити Пекіну використовувати її як доказ того, що "світова більшість" підтримує умови Пекіна для російсько-українських мирних переговорів. Офіційне оприлюднення плану мирних переговорів відбудеться наступного місяця на зустрічі групи країн БРІКС, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР.

Наразі союзники України не сприймають Китай як посередника. Американські чиновники звинувачують Китай у продовженні війни за допомогою військової допомоги Росії, але Пекін ці звинувачення заперечує. Натомість в ООН багато хто об'єднується навколо Зеленського.

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