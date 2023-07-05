Китай "повністю відречеться" від Путіна, якщо той застосує ядерну зброю: оцінка аналітика

Якщо Росія застосує у війні проти України ядерну зброю, то на країну-агресорку чекає крах.

Китай відмовиться від підтримки президента Росії Володимира Путіна, якщо той застосує тактичну ядерну зброю проти України.

Про це ексофіцер британської армії, аналітик оборонної промисловості та консультант, який спеціалізується на сухопутних війнах, Ніколас Драммонд розповів у інтерв’ю Daily Express U.S.

Драммонд запевнив, що Путіна попередили про те, як застосування ядерної зброї вплине на двосторонні зв’язки Росії з Китаєм.

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"Китай повністю відречеться від нього (Путіна – ред.), і якщо вони стануть на наш бік проти Путіна, це матиме величезні наслідки для Росії", – сказав аналітик.

На його думку, що господар Кремля знає, що "для Росії (буде) все скінчено", якщо він завдасть ядерних ударів по Україні.

"Ми побачимо крах Росії", – сказав британський експерт з питань оборони.

Він також допускає можливість того, що в разі застосування Росією ядерної зброї західні сили розгромлять тамтешню армію на землі "за два-три дні".

Водночас експрем'єр Великої Британії Тоні Блер заявив, що втручання Китаю може перешкодити Росії застосувати ядерну зброю на полі бою. Він також вважає, що Пекін не стане на бік Москви, якщо Путін таки застосує цю зброю. Блер пояснив, що близький союзник Росії "не вважає у своїх інтересах скочуватися до глобального конфлікту".

Ставлення Китаю до російської ядерної зброї

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року Путін анонсував про завершення влітку будівництва в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Російський диктатор тоді також сказав, що його держава може розмістити на території РБ своє ядерне озброєння.

Китай виступив категорично проти цього. Так, на Радбезі ООН китайський представник наголосив, що розміщення ядерної зброї за межами суверенних кордонів неприпустиме.

Окрім того, в МЗС Китаю наголошували на неприпустимості розв’язання ядерної війни за жодних умов. У дипвідомства вказували, що в такій війні неможливо перемогти, тож слід "зосередитися на дипломатичному вирішенні проблем".

Зауважимо, що в березні лідер Китаю Сі Цзіньпін побував із триденним візитом у Москві, де провів тривалі перемовини з Путіним. У їхній спільній заяві після зустрічі йшлося – "всі держави, що володіють ядерною зброєю, повинні утримуватися від розміщення ядерної зброї за кордоном". Однак вже через кілька днів Путін "кинув" Сі, коли оголосив про свої наміри відправити тактичну ядерну зброю до Білорусі, зауважило у своїй статті видання Bloomberg.

Додамо, у червні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про надходження російської ядерної зброї до країни.

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