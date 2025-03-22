Китай розглядає можливість взяти участь у миротворчій місії в Україні - Welt am Sonntag

Китайські дипломати в Брюсселі обговорюють участь Китаю в миротворчих силах в Україні. Такий крок, ймовірно, може мати підтримку Європи, що потенційно вплине на Росію.

Про це посилаючись на дипломатичні кола ЄС, ознайомлені з цією ситуацією повідомляє WELT AM SONNTAG

Дипломатичні кола в Брюсселі заявили: "Включення Китаю до "коаліції бажаючих" може потенційно посилити згоду Росії на присутність миротворчих військ в Україні". У будь-якому разі питання є "делікатним".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт з питань безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Дін Каралекас вважає, що Китай не має брати участь у мирному процесі в Україні, адже не є чесним посередником.

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