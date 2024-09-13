Китай раптом відвернувся від Росії: на який крок пішов Пекін

Китайський уряд зробив важливий крок, попередивши власних автовиробників утриматися від інвестицій у Росію.

Міністерство торгівлі Китаю попередило автовиробників країни про ризики, пов'язані з інвестиціями в автомобільну промисловість за кордоном.

Про це пише Reuters.

Автовиробникам у Китаї рекомендували не інвестувати в Індію, "настійно рекомендували" не інвестувати в Росію і Туреччину і в м'якшому тоні вказали на ризики під час будівництва заводів у Європі та Таїланді.

Він також закликав автовиробників використовувати зарубіжні заводи для остаточного складання автомобілів з використанням комплектуючих, що експортуються з Китаю, щоб знизити потенційні ризики, пов'язані з геополітичними проблемами.

Відносини між Китаєм та Індією стали напруженими після зіткнення їхніх збройних сил на спірному гімалайському кордоні 2020 року, що змусило Нью-Делі посилити перевірку китайських інвестицій і призупинити великі проєкти.

Тоді як кілька європейських країн, включно з Іспанією та Італією, прагнуть залучити інвестиції від китайських автовиробників, компанії, як і раніше, з обережністю ставляться до самостійного створення місцевого виробництва, яке вимагає великих інвестицій і глибокого розуміння місцевих законів і культури.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай надалі буде просувати власне бачення завершення війни Росії в Україні та навіть переконуватиме більшість країн світу підтримати цю пропозицію.

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