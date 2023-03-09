Китай та США – "сіамські близнюки": Піонтковський оцінив, чи передасть Пекін зброю Москві

Пекін використовує китайсько-російський порядок денний лише як інструмент тиску на США у глобальному конфлікті між державами.

Китай не наважиться на серйозні постачання зброї для Росії, насправді ж ця інформація спрямована на торг між Пекіном і Вашингтоном щодо низки політичних питань.

Про це російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський заявив в ефірі телеканалу "Freeдом".

Витоки інформації про начебто постачання зброї до РФ він назвав "дуже складною грою Китаю".

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"Я переконаний, що на жодні серйозні постачання зброї Росії Китай не піде. Американці, треба віддати їм належне, майже щодня попереджають Китай про жорстку реакцію на постачання озброєнь, що реакція буде в економічній сфері", – зауважив Піонтковський.

Він пояснив, що Китай та США є "сіамськими близнюками" в економіці. Обидві країни дуже пов’язані економічно. І розрив відносин між ними завдав би серйозних збитків американському споживачеві і повністю зруйнував би китайську економіку.

"Тому зараз триває торг. Китай допускає витоки, що готовий надавати підтримку Росії військову, нібито торгуючись зі США: "Ну, ми готові цього не робити, але за це поступіться нам серйозно в якихось економічних питаннях". Там гра складніша, китайсько-американська. А китайсько-російський порядок денний використовується Китаєм лише як інструмент тиску на американців у їхньому глобальному конфлікті", – запевнив російський опозиціонер.

Нагадаємо, наприкінці лютого директор американського ЦРУ Білл Бернс підтвердив інформацію ЗМІ про те, що Китай може передати Росії летальну зброю для війни проти України.

За оцінками ексголовнокомандувача Об’єднаних сил НАТО генерала у відставці Філіпа Брідлава, навіть якщо Китай наважиться постачати зброю до РФ, це не змінить ситуацію на полі бою в короткостроковій перспективі.

7 березня в МЗС Китаю заявили – вважають передавання зброї Росії співставним із тим, що США надають військову підтримку Тайваню.

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