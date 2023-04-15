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Китай відмовив Блінкену у візиті: як Пекін пояснює своє рішення

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Китай відмовив Блінкену у візиті: як Пекін пояснює своє рішення

Фото: Associated Press

Зокрема, проблеми виникли через інцидент із китайським аеростатом.

Китай відмовив у візиті державному секретареві Сполучених Штатів Ентоні Блінкену. Пекін побоюється, що ФБР опублікує результати розслідування інциденту зі збитим китайським аеростатом у січні цього року.

Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на власні джерела.

"Чотири людини, знайомі з перебігом переговорів, повідомили, що Китай заявив США, що не готовий обрати нову дату для поїздки, яку Блінкен скасував у лютому", - пише видання.

Наголошується, що Пекін заявив Вашингтону, що наразі  не готовий обрати нову дату для поїздки керівника американської дипломатії. 

За даними джерел, ситуація із повітряними кулями-шпигунами - це одна із проблем, яка ускладнює стабілізацію відносин США з Китаєм.

Нагадаємо, днями Ентоні Блінкен заявив, що вирушить з візитом до Китаю. Втім, станеться це тоді,  коли будуть відповідні умови. За його словами, відносини між двома країнами - одні з найзначніших.

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Дата публікації
Перегляди
913
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