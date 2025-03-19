Китай відреагував на розмову Трампа і Путіна

Китай прокоментував телефонну розмову між російським "фюрером" Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. У Пекіні заявляють, підтримують діалог як шлях до вирішення миру в Україні.

Про це заявила речниця китайського МЗС Мао Нін повідомляє People's Daily.

За її словами, КНР вітає зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню. Мао Нін заявила, що КНР прийняла до відома відповідні повідомлення. Втім, деталей дипломатка не повідомила.

Також вона наголосила, що Китай від самого початку підтримував вирішення кризи шляхом діалогу та переговорів. Мао Нін підкреслила, що Пекін вітає будь-які зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню, оскільки це є необхідним кроком до миру.

"Китайська сторона рада бачити всі зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню, вважаючи, що це необхідний крок до миру", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 18 березня диктатор РФ Володимир Путін поговорив телефоном з президентом США Дональдом Трампом. В ISW вважають, що російський диктатор Путін затягує переговори про тимчасове припинення вогню. Кремль хоче використати цей час для активізації наступу.

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