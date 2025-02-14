Китай відреагував на розмову Трампа з Путіним

Китай вітає те, що президент США Дональд Трамп і президент-диктатор Росії Володимир Путін поговорили про припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на речник МЗС Китаю Го Цзякуня.

"І Росія, і США є великими впливовими країнами. Китай радий посиленому спілкуванню та діалогу між Росією та США", - заявив дипломат під час брифінгу в Пекіні.

Видання пише, що Трамп приголомшив європейських лідерів, поговоривши з "фюрером" РФ про можливі переговори про припинення війни. Зазначається, що суперечить давній політиці США, яка передбачає, що жодні рішення не можуть ухвалюватися без Києва за столом переговорів. Окрім того, дії нового американського президента можуть свідчити про зміну позиції Вашингтона щодо підтримки територіальної цілісності України та її прагнення до вступу в НАТО.

"Хоча коментар Китаю має позитивний вигляд, але незрозуміло, що означатиме покращення американсько-російських зв’язків для відносин Пекіна з Москвою. Сі Цзіньпін і Путін уклали "безмежну" дружбу в лютому 2022-го за кілька днів до вторгнення Росії та об’єдналися у протистоянні домінуванню Вашингтона на світовій арені", - пише Bloomberg.

Ймовірно, КНР сприймає будь-яку мирну ініціативу США з певною обережністю. Зокрема, існують побоювання, що успішне припинення конфлікту дозволить Вашингтону переорієнтувати свої ресурси на Індійсько-Тихоокеанський регіон. Водночас власні пропозиції Китаю щодо врегулювання конфлікту Захід зустрів зі скепсисом, зокрема через дипломатичну та економічну підтримку Москви.

Зазначається, що Пекін підтвердив свою думку про те, що діалог є єдиним "життєздатним" способом вирішення кризи.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи, і підтримуватиме комунікацію з відповідними сторонами та відіграватиме конструктивну роль", - додав китайський дипломат.

Як повідомлялося, Дональд Трамп і Володимир Путіна поговорили телефоном 12 лютого. Згодом в Кремлі розповіли свою версію розмови. Зокрема, в Москві називли розмову політиків "дуже важливою".

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