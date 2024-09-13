Китай відповів на жорстку критику від Зеленського їхнього мирного плану

У КНР відреагували на критику Зеленського щодо мирного плану Бразилії та Китаю.

В Міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на слова президента Володимира Зеленського, який назвав "деструктивним" мирний план КНР і Бразилії. У відомстві наголосили, що й надалі сприятимуть проведенню мирних перемовин.

Про це під час брифінгу заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Вона нагадала, що Китай і Бразилія висунули шість умов для "деескалації" ситуації, та заявила, що цю ініціативу начебто підтримали 110 держав світу.

"Щодо кризи в Україні, зокрема щодо шести спільних домовленостей, Китай підтримує тісний зв'язок з Україною. Китай і надалі сприятиме мирним переговорам і відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи", – заявила Мао Нін.

Нагадаємо, що ще влітку Китай і Бразилія спільно розробили так званий "мирний план" щодо завершення війни в Україні. Президент Зеленський вважає, що в такий спосіб обидві країни стають на бік Росії.

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