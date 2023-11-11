Китай використовує конфлікт на Близькому Сході, що зміцнити свій імідж "чесного посередника" - ISW

КНР використовує ізраїльсько-палестинську війну, щоб зміцнити свій імідж «чесного, відповідального посередника» на відміну від «упереджених» Сполучених Штатів.

Про це інформує Інститут дослідження війни ISW.

Міністерство закордонних справ КНР та державні пропагандистські видання неодноразово засуджували насильство між Палестиною та Ізраїлем з 7 жовтня, але ніколи не засуджували ХАМАС.

Вони неодноразово заявляли, що суттю конфлікту є відсутність палестинської держави, і пропагували рішення про створення двох держав.

Повідомлення Китаю вказує на те, що він підтримує Палестину, щоб отримати дипломатичний вплив серед країн Близького Сходу, які симпатизують їй.

Дипломатичні зусилля Пекіна в ООН і на двосторонньому рівні свідчать про намагання створити імідж важливого та справедливого посередника на Близькому Сході та заручитися підтримкою лідера міжнародної системи.

Зокрема, МЗС і державні видання, такі як The Global Times, критикували підтримку США Ізраїлю та повторювали, що КНР не має «егоїстичних інтересів» у конфлікті та прагне встановити мир і справедливість.

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Представники КНР також обговорили ізраїльсько-палестинський конфлікт зі Сполученими Штатами, ЄС і країнами Близького Сходу, включаючи Оман, Саудівську Аравію, Йорданію та ОАЕ.

1 листопада КНР взяла на себе головування в Раді Безпеки ООН і заявила, що її пріоритетом у цій ролі буде сприяння припиненню вогню та припинення війни Ізраїлю та ХАМАС, запобігання додатковим жертвам серед цивільного населення, запобігання більш масштабним гуманітарним катастрофам. , і запобігти виникненню конфлікту.

Водночас КНР продовжила розгортання військово-морських сил на Близькому Сході під час війни Ізраїлю та ХАМАС, можливо, як засіб посилення свого впливу на Близькому Сході.

44-та оперативна група з супроводу PLAN завершила звичайну місію з супроводу в Аденській затоці 2 жовтня, але залишилася неподалік, щоб здійснити серію «візитів доброї волі» в Оман, Кувейт, Катар та ОАЕ до 3 листопада.

«Від’їзд оперативної групи 3 листопада робить малоймовірним те, що її розширена присутність мала на меті реагувати на непередбачені ситуації, пов’язані з ізраїльсько-палестинським насильством, оскільки насильство все ще триває. Створення військово-морських об'єктів КНР на Близькому Сході сприятиме майбутньому розгортанню PLAN», - йдеться у повідомленні ISW.

Ставлення Китаю до війни Ізраїлю з ХАМАС

Наступного дня після нападу ХАМАС на Ізраїль, який стався 7 жовтня, у Міністерстві закордонних справ Китаю висловили стурбованість “ескалацією між Ізраїлем і Палестиною”, а невдовзі очільник МЗС Китаю Ван І заявив, що дії Тель-Авіва вийшли “за межі самооборони” і “порушують основні норми міжнародного права”.

Після цього Китай перекинув шість військових кораблів на Близький Схід через побоювання, що конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем може перерости у світову війну.

Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав створити незалежну палестинську державу, назвавши це “фундаментальним виходом” із війни.

Нагадаємо, голова політбюро терористичної організації ХАМАС подякував Росії та Китаю за їх підтримку на Радбезі ООН.

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