Китай закликав США не підтримувати незалежність Тайваню - ЗМІ

Китайський лідер Сі Цзіньпін сказав президенту США Джо Байдену, що Сполучені Штати повинні «вжити реальних дій, щоб виконати своє зобов’язання не підтримувати «незалежність Тайваню».

Про це пише CNN з посиланням на китайські державні ЗМІ.

Під час зустрічі двох лідерів Сі закликав США припинити озброювати Тайвань і підтримати «мирне возз’єднання» Китаю, згідно з повідомленням, опублікованим китайським державним інформаційним агентством Сіньхуа.

"Китай зрештою досягне возз'єднання, і неминуче досягне возз'єднання", - цитує Сі Цзіньпіна видання.

Китайський лідер також зазначив, що питання Тайваню завжди було «найважливішим і чутливим питанням» у відносинах США і Китаю, повідомляє Сіньхуа.

Зауваження Сі щодо Тайваню прозвучали в той момент, коли самокерований острів готується до ключових президентських виборів у січні, де напруженість у відносинах з Китаєм має стати головним пунктом порядку денного кампанії.

Панівна Комуністична партія Китаю вважає Тайвань своєю територією, попри те, що ніколи не контролювала острів з 23-мільйонним населенням. Сі пообіцяв ніколи не відмовлятися від застосування сили для «возз’єднання» з Тайванем.

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що під час зустрічі Джо Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіна, яка відбудеться 15 листопада, головною темою стане відновлення військових зв’язків двох держав на найвищому рівні.

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