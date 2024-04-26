Китай заявив про наростання "негативних факторів" у відносинах з США

Китай заявив що у відносинах із Сполученими Штатами Америки наростають проблеми, адже Вашингтон погрожує Пекіну санкціями через підтримку агресорки Росії.

Про це міністр закордонних справ КНР Ван Ї попередив держсекретаря США Ентоні Блінкена, який зараз перебуває з візитом у Пекіні, повідомляє Bloomberg.

"Відносини між Китаєм і США починають стабілізуватися. Але водночас негативні фактори у відносинах все ще наростають", - сказав Ван Ї.

Своєю чергою, Блінкен наголосив на необхідності діалогу, назвавши двосторонні відносини з Китаєм "найважливішими".

"Я з нетерпінням чекаю, щоб у цих дискусіях було дуже чітко, дуже прямо сказано щодо сфер, у яких ми маємо розбіжності, і про позицію Сполучених Штатів", - заявив американський держсекретар

Очікується, що Блінкен також зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном перед виступом перед пресою і відльотом у п'ятницю ввечері.

Як повідомлялося, раніше Китай виступив проти озброєння України. Заступник постійного представника Китаю при ООН Ґен Шуан заявив, що війну краще закінчити шляхом переговорів, а не за допомогою зброї.

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