Китай заявив про "об'єктивну і справедливу позицію" щодо війни в Україні

Китай не відмовиться від своїх власних зусиль із досягнення миру в "українській кризі" — так в КНР називають розпочату РФ війну.

Про це заявив китайський міністр закордонних справ Ван Ї під час зустрічі з високим представником ЄС Жозепом Боррелем на полях Генасамблеї ООН, повідомляє "Укрінформ".

"Ван Ї підкреслив, що Китай залишається прихильним сприянню деескалації ситуації і не відмовиться від своїх зусиль із досягнення миру", — повідомили у міністерстві КНР.

За словами китайського дипломата, Пекін завжди дотримувався "об’єктивної і справедливої позиції" в питанні "української кризи". Він наголосив, мовляв, звинувачення на адресу його країни в підтримці російського вторгнення в Україну не мають підстав.

"Якщо хтось усе ще звинувачує Китай, то він намагається перекласти відповідальність на нашу країну, і в нього, до того ж, є приховані мотиви", — заявив Ван Ї.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський різко прокоментував "мирний план" Китаю і Бразилії. Він називає цю ініціативу "криголамом". За словами Зеленського, цей так званий "мирний план" вигідний агресорці Росії.

Читайте також:

Не Байденом єдиним! Проміжні результати поїздку Зеленського до США