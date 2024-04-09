Китай заявив про "посилення стратегічної співпраці" з Росією

Пекін прагне зміцнити відносити з Москвою у той час, коли в Україні триває війна.

Китай "посилить стратегічну співпрацю" з Російською Федерацією. Що більше - обидві країни повинні стояти на боці "чесності і справедливості".

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив про це під час зустрічі з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що Лавров прибув до Китаю з дводенним офіційним візитом 8 квітня. Російський міністр після переговорів з китайським колегою заявив, що диктатор Володимир Путін запропонував зміцнити євразійську безпеку, а Пекін і Москва домовилися "почати діалог із залученням інших наших однодумців із цього питання".

"Довгий час існувала євроатлантична безпекова структура у вигляді НАТО, звичайно, як і ОБСЄ, але вона викреслює себе зі списку відповідних структур, у рамках яких можна вести змістовні переговори і домовитися про щось на основі балансу інтересів", - наголосив Лавров.

Нагадаємо, речник МЗС Китаю Ван Веньбінь зробив скандальну заяву щодо війни в Україні. Пекін вважає, що в російсько-українській війні не повинно бути переможців і переможених, та закликає не дискредитувати його "звичайні" відносини з Росією.

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