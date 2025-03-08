Китай заявив, що політика Трампа повертає світ до "закону джунглів"

Через політику сили можуть постраждати слабкі країни, наголошують в Пекіні.

Китаю не подобається політика президента США Дональда Трампа, яка повертає світ до "закону джунглів". Ба більше - його підходи підривають міжнародний порядок.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє CNN.

За його словами, повернення до принципу "Америка насамперед" може призвести до відродження "закону джунглів" у міжнародних відносинах. Ван Ї наголошує, якщо кожна країна ставитиме свої інтереси понад усе, то це підірве міжнародні норми і викличе хаос на світовій арені.

Китайський міністр зауважує, що "у світі понад 190 країн". Якщо всі держави покладатимуться тільки на силу та егоїзм, першими постраждають слабші країни, вважає Ван Ї.

Ван Ї також різко прокоментував дії Трампа щодо підвищення мит на китайський імпорт. Адже, каже дипломат, жодна країна не може одночасно пригнічувати КНР і підтримувати добрі відносини. Такий підхід не сприяє зміцненню довіри між країнами і лише погіршує двосторонні відносини.

"Велика країна повинна дотримуватися міжнародних зобов'язань і не ставити егоїстичні інтереси вище за принципи", - заявив Ван та додав, що Пекін рішуче виступає проти політики сили і гегемонії.

Нагадаємо, раніше Китай зробив заяву про мирне врегулювання війни в Україні. Міністр закордонних справ Ван Ї наголосив: Пекін підтримує всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру.

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