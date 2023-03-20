"Китай займає об'єктивну та неупереджену позицію": Сі Цзіньпін заявив про думку КНР щодо війни в Україні перед поїздкою до РФ

Сі Цзіньпін розповів про ставлення Китаю до ситуації в Україні.

Голова КНР Сі Цзіньпін опублікував матеріал для російських ЗМІ перед візитом до Російської Федерації з державним візитом на запрошення диктатора Володимира Путіна.

Зібрали для вас тези китайського лідера, які були опубліковані у «Російській газеті». Текст заяви Сі Цзіньпіна подаємо без змін.

З початку минулого року спостерігається тотальне загострення української кризи. Китай на основі самої суті того, що відбувається, незмінно займає об'єктивну і неупереджену позицію, докладає активних зусиль до сприяння примиренню та мирним переговорам.

Озвучений мною ряд видінь є основним принципом Китаю при українському врегулюванні. Йдеться, зокрема, про необхідність дотримуватися цілей та принципів Статуту ООН, поважати резонні заклопотаності всіх держав у галузі безпеки, підтримувати всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання української кризи, та забезпечувати стабільність глобальних ланцюжків виробництва та постачання.

Опублікована нещодавно "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи" з урахуванням раціональних занепокоєнь усіх сторін максимально відображає єдність поглядів світової спільноти на подолання української кризи.

Документ є конструктивним чинником у нейтралізації наслідків кризи та просуванні політичного врегулювання. Складні проблеми не мають простих рішень.

Ми переконані, що раціональний вихід з української кризи та шлях до міцного миру та загальної безпеки у світі знайдуться, якщо всі керуватимуться концепцією загальної, комплексної, спільної та сталої безпеки, продовжуватимуть діалог та консультації в рівноправному, розсудливому та прагматичному ключі.

Візит Сі Цзіньпіна до Росії

Нагадаємо, що російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що візит Сі Цзіньпіна до Москви можна розцінювати як місію "врятувати Путіна". Піонтковський також зазначив, що стратегія Китаю полягає в тому, щоб забезпечити так звану "м'яку поразку Росії". Поразка, яку Путін міг би продати своєму глибинному народу, як почесну нічию.

Також ISW розповіли про цілі візиту глави Китаю до РФ. Наприклад, Москва заявила, що Путін і Сі планують підписати двосторонні документи, зміст яких поки що невідомий.

Додамо, що глава Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію 20-22 березня, де він планує провести переговори з місцевим диктатором Володимиром Путіним.

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