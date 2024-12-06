Китай зробив нову заяву про поновлення переговорів України та РФ

Пекін закликав міжнародну спільноту допомогти поновити переговори між Києвом та Москвою.

Міжнародна спільнота повинна продемонструвати "позитивну енергію" та допомогти створити умови для поновлення переговорів України та РФ.

Про це заявив речника Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

"На наше переконання, єдиним можливим шляхом врегулювання "кризи" (Китай називає війну в Україні кризою та конфліктом - Ред.) є діалог та переговори. Міжнародна спільнота має допомогти створити умови для поновлення прямих переговорів між двома сторонами конфлікту", - наголосив китайський дипломат.

За його словами, для врегулювання агресії Російської Федерації в Україні всі великі держави повинні продемонструвати "позитивну енергію".

"Лише коли всі великі держави продемонструють позитивну енергію, ми зможемо побачити надію на швидке припинення вогню", - додав Лінь.

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