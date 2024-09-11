Китай зробив заяву війну в Україні та швидке припинення бойових дій

Пекін надалі буде просувати своє бачення шляхів завершення війни.

Китай надалі буде просувати власне бачення завершення війни Росії в Україні та навіть переконуватиме більшість країн світу підтримати цю пропозицію

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час зустрічі із секретарем Радбезу РФ Сергієм Шойгу, пише "Укрінформ".

"Китай продовжуватиме працювати над формуванням у міжнародної спільноти збалансованої, об’єктивної і раціональної точки зору щодо "української кризи" (так у КНР називає війну - Ред.), аби досягнути міжнародного консенсусу і створити необхідні умови для швидкого припинення бойових дій", - наголосив Ван.

Китайський політик наголошує, мовляв, в українському питанні Пекін дотримується "об’єктивної та справедливої ​​позиції" і зосереджений на сприянні політичному врегулюванню "кризи".

Нагадаємо, США звинуватили Китай у наданні військової допомоги РФ. Зазначається, що Пекін надає Москві "дуже суттєву" допомогу в зміцненні її військової машини, а натомість Росія передає свої секретні військові технології для підводних човнів та ракет.

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