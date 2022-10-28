Китайський міністр у розмові з Лавровим заявив про підтримку Росії "під лідерством Путіна"

Китай заявив про "високий рівень взаємної довіри і підтримки між Китаєм та Росією", який КНР хоче далі поглиблювати.

Китай заявив про підтримку Росії "під лідерством Путіна". Таку заяву зробив міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час розмови з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, яка відбулася 27 жовтня.

Про це йдеться у комюніке китайської сторони.

Зазначається, що Путін відправив "привітальний лист" для Сі Цзіньпіна у зв’язку з його переобранням на посаду президента Китаю. Своєю чергою, в КНР кажуть, що це показує "високий рівень взаємної довіри і підтримки між Китаєм та Росією".

"Китайська сторона також твердо підтримуватиме російську сторону під лідерством президента Путіна у їхньому прагненні об’єднувати російський народ для подолання труднощів, розв'язання проблем, реалізації стратегічних цілей розвитку та стверджувати статус Росії як великого гравця на міжнародній арені", - йдеться у комюніке за підсумками розмови.

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При цьому у КНР наголошують, що Китай та Росія "мають легітимне право реалізувати свій шлях розвитку", будь-які спроби заблокувати цей прогрес "приречені на невдачу". Крім того, Пекін заявляє про бажання поглиблювати взаємодію з Москвою на усіх рівнях "на користь обом країнам та народам та задля більшої стабільності у цьому хаотичному світі".

У комюніке зазначається, що міністри закордонних справ РФ і Китаю говорили й про Україну. Однак жодних деталей з цього приводу не розкривають.

Нагадаємо, днем раніше Китай заявив, що "готовий працювати" зі США, щоб "знайти способи порозумітися на благо обох сторін". Так, президент Китаю Сі Цзіньпін на заході Національного комітету з американо-китайських відносин заявив, що сучасний світ — неспокійний, але тісніше спілкування та співпраця між Китаєм і Сполученими Штатами, як великими країнами, допоможе забезпечити більшу стабільність і визначеність у світі, а також сприяти світовому миру та розвитку.

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