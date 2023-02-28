Китаю потрібна слабка напівмертва Росія — Давидюк

Політолог відповів, що більш вигідно Китаю: послабити Росію чи США.
Стратегічно, з точки зору наступних ста років, Китаю потрібна слабка напівмертва Росія, тому що це дешевий безкоштовний ресурс, асиміляція населення, яке стане через два покоління китайським, а також розширення територій.
Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив політолог Микола Давидюк.
За його словами, зараз послабити Росію і прийти на допомогу Україні для Китаю невигідно, адже своє населення цей крок не зрозуміє.
"Китай не може вступати у війну на боці демократичних країн, він не може підтримувати ЄС, Україну, США. Китай сам є диктатурою та автократією. Публічно він має підтримувати такі самі токсичні автократичні режими, щоб підтвердити, чому у них всередині країни режим такий самий", - сказав Давидюк.
Він додав, що Китай має підтримувати автократію, однак стратегічно йому вигідна виключно слабка Росія.
Нагадаємо, помер політолог Гліб Павловський, який був радником Путіна і розробляв кампанію Януковича. ЗМІ називали Павловського "головним політтехнологом Кремля", "ідеологом Путіна", поки 2012 року він не перейшов до опозиції чинній російській владі.
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