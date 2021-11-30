Кива не отримає ступінь кандидата наук: остаточне рішення МОН

Санкції застосували і до наукового керівника, а також членів вченої ради, які розглядали роботу Киви.

Атестаційна колегія Міносвіти та науки скасувала рішення вченої ради про присудження Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук.

Про це розповіла голова підкомітету з питань вищої освіти Верховної Ради, нардепка Юлія Гришина.

"На засіданні Атестаційної колегії МОН одноголосно було ухвалено рішення про відміну рішення спецради Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості про присудження Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук з держуправління", — повідомила Гришина.

Санкції застосували і до наукового керівника, а також членів вченої ради, які розглядали роботу Киви. Так, керівника спецради, наукового керівника та опонентів позбавили права займатись відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.

Нагадаємо, що 16 листопада після обшуку та позбавлення нагородної зброї Кива заявив, що у нього відібрали звання кандидата наук. Своєю чергою, у Міносвіти пояснили, що Іллю Киву не позбавляли звання кандидата наук тому, що його і не присвоювали.

Зазначимо, що рішення вченої ради про присвоєння наукового ступеню не є останньою інстанцією. Його має затвердити МОН.

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