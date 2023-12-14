Києву не потрібен бюджет війни: голова фракції ЄС в Київраді відзначився скандальною заявою

На допомогу Збройним силам у міському бюджеті Києва передбачено лише 1 мільярд гривень.

Голова фракції "Європейська солідарність" у Київській міськраді Володимир Прокопів, який обіймає також посаду заступника голови КМДА, вважає, що ухвалювати “бюджет війни” потрібно тільки на рівні держави, а "міста мають жити своїм життям".

Таку скандальну заяву він зробив у четвер, 14 грудня, під час голосування за бюджет столиці.

Відео його виступу опублікувала депутатка Київради від партії “Слуга народу” Ксенія Семенова.

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“Воюйте-воюйте, кияни. Лікуйте поранених. Ховайте загиблих. Пояснюйте людям без ніг, як тепер жити. Скидайтесь на дрони. Ваші податки підуть на розв‘язки, міст, на дачі і дорогу через Екопарк Осокорки. Сьогодні мені до сліз соромно сидіти в цій залі”, - підписала вона опубліковані кадри.

На відео Володимир Прокопів відповідає “деяким колегам”, які вимагають в місті бюджету війни.

“В місті приймається київський міський бюджет. Бюджет війни має в державі бути… Ви хочете тут [у Києві] бюджету війни? Державний бюджет зробіть бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям", - заявив він.

Нагадаємо, 14 грудня депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2024 рік, в якому передбачено доходи в сумі понад 72,6 млрд грн, а видатки - понад 85,3 млрд. На допомогу Збройним силам передбачено лише 1 мільярд гривень.

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