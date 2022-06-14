"Київ – це не фініш": Зеленський попередив Захід про загрозу російського вторгнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після захоплення України Росія хотіла б піти далі на Захід. І це, на думку глави держави, станеться, якщо Україна не буде сильною.

Київ був лише потужним початком у марафоні Росії.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю данським ЗМІ.

"Вони (Росія – ред.) хочуть бути максимально впливовими на геополітичній карті світу. І тому їм мало України. За декілька днів вони хотіли окупувати всю Україну. Вони хотіли зміни політичної влади України, щоб показати всім державам, які менші за розміром і які були в СРСР або які мали вплив із боку армії СРСР (там, де ця армія стояла), що буде далі. Що потрібно постійно рахуватися з РФ", – розповів Зеленський.

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Він запевнив – якщо держава не буде сильною, російська армія піде далі, на Захід від України.

"Київ – це не фініш у їхньому марафоні. Це був для них потужний початок. Але ми показали свою силу. І наразі дуже важливо, щоб цю силу разом із нами показували наші західні партнери", – зауважив президент.

Нагадаємо, Зеленський також заявляв, що Росія буде готова закінчити війну, коли українські війська витіснять зі своєї території окупантів. А це передусім залежить від швидкості та кількості постачань озброєння від партнерів.

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