"Київ - це Русь, а не Росія": Дуда заговорив про нову "залізну завісу", бо РФ сіє бідність і рабство

Дуда наголосив, що він готовий побудувати аж до хмар "залізну завісу" з Росією.

Польський лідер Анджей Дуда 2 лютого під час зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом заговорив про нову "залізну завісу" між Заходом та Росією. Дуда наголосив, що Путін намагається поширити "рускій мір", а це - бідність, рабство та страждання.

Про це пише wprost.pl.

Президент Польщі наголосив, що він переконаний, що "залізна завіса" повернеться. Він наголосив, що Путін зараз намагається поширити у світі "рускій мір", а це - бідність, рабство та страждання.

"Якщо мені доведеться мати справу з агресивною державою на моєму східному кордоні, яка хоче вбивати своїх сусідів, хоче забрати їхню землю, хоче забрати їхню свободу - тоді я готовий побудувати залізну завісу аж до хмар, тільки щоб вони трималися від нас подалі, і тільки щоб вони не могли її перетнути. Щоб ми могли жити в мирі так, як ми хочемо", - сказав Дуда.

Польський президент також наголосив, що Путін відновив російський імпералізм та фальшує історію. Він пояснив, що РФ заявляє, що нібито Київ - це "російське місто", забуваючи, що столиця України була центром середньовічної держави Київська Русь, і РФ до неї не має жодного стосунку.

"Історично Київ був Руссю. Русь - це не Росія. І про це варто пам'ятати. Поляки це дуже добре знають з історії - всі, хто старанно вивчав історію, всі, хто глибоко вивчав середньовічну історію, - що була Червона Русь, Київська Русь та інші утворення", - наголосив Дуда.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда під час свого візиту до Латвії розповів, що порадив Володимиру Зеленському прийняти капітуляцію Росії в Переяславі.

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