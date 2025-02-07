Келлог приїде в Україну говорити про мир: подробиці від МЗС

Скоріше за все, візит відбудеться в лютому.

МЗС підтвердило візит спецпредставника США Кіта Келлога до Києва.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає "Ми — Україна".

"Будуть контакти й на Мюнхенській конференції. І після цього візит. Не буду вдаватися у конкретні деталі щодо дат, просто підтверджую", – сказав Тихий.

Україна планує донести детальну інформацію про стан на фронті та "наше бачення миру".

"Ми цим шансом обов’язково скористаємося”, — наголосив речник МЗС.

Нагадаємо, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог планує обговорити закінчення війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки 2025 року.

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