Келлог приїде в Україну говорити про мир: подробиці від МЗС

Скоріше за все, візит відбудеться в лютому.
МЗС підтвердило візит спецпредставника США Кіта Келлога до Києва.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає "Ми — Україна".
"Будуть контакти й на Мюнхенській конференції. І після цього візит. Не буду вдаватися у конкретні деталі щодо дат, просто підтверджую", – сказав Тихий.
Україна планує донести детальну інформацію про стан на фронті та "наше бачення миру".
"Ми цим шансом обов’язково скористаємося”, — наголосив речник МЗС.
Нагадаємо, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог планує обговорити закінчення війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки 2025 року.
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