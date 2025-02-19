Київ отримає місце за столом переговорів, але є умова: Трамп заговорив про вибори в Україні

За словами президента США, його українського колегу підтримує лише 4% населення країни.

Україні потрібні вибори, адже влада не має достатньо підтримки населення, а народ хоче змін.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час брифінгу в Мар-а-Лаго у Палм-Біч у вівторок, 18 лютого.

"Маємо таку ситуацію: в Україні давно не було виборів та діє воєнний стан. Її лідер, я мушу сказати, має лише 4% підтримки [населення – ред.], а країну розбомбили вщент. І так, я б сказав, якщо вони [українці – ред.] хочуть місце за столом переговорів, хіба народ України не має сказати: знаєте, вже давно не було виборів?" – сказав Трамп.

Він зазначив, що висловлює не російську позицію, а власну думку.

"Це думка моя та багатьох інших країн. Адже люди втомились і хочуть бачити якісь зміни", – пояснив американський президент.

Нагадаємо, Зеленський розповів, які країни хочуть виборів в Україні. За його словами, цю тему порушують "деякі голоси" у США та очільник РФ Путін.

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