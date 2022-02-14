"Київ перетворився на центр тяжіння міжнародної політики": хто цього тижня приїде до України з офіційним візитом

"Київ перетворився на центр тяжіння міжнародної політики": хто цього тижня приїде до України з офіційним візитом

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав офіційні візити важливим елементом стратегії стримування Росії від подальшого загострення ситуації.

В Україну цього тижня з офіційними візитами приїдуть міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо і очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс, а також спікер Сейму Польщі Томаш Гродський.

Про це пише "Європейська правда".

Повідомляється, що очільник італійського МЗС Луїджі ді Майо приїде до Києва 15 лютого. Своєю чергою, Ліз Трасс відвідає столицю 17-18 лютого. Міністерка закордонних справ Британії мала відвідати Київ ще на початку лютого, проте захворіла на коронавірус.

Крім того, 16 лютого до України приїде спікер Сейму Польщі Томаш Гродський.

"У попередні тижні відбулася безпрецедентна кількість таких візитів світових лідерів та іноземних топпосадовців. Київ перетворився на центр тяжіння міжнародної політики. Цього тижня ми продовжуємо приймати іноземних гостей. Це важливий елемент нашої стратегії стримування Росії від подальшого загострення ситуації. Вдячний нашим партнерам за підтримку України в цей напружений час", — зазначив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 10 лютого очільниця МЗС Британії Ліз Трасс провела переговори з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Останній тоді охрестив зустріч "розмовою німого з глухим".

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